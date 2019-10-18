رام الله 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم المحادثات الرسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس التي استعرضت تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها.وتناولت صحف الصباح الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.وسلطت الضوء على إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالضفة بينهم شاب بجروح خطيرة خلال اقتحامات قوات الاحتلال لبعض المناطق، واقتحام 1172 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك.وتابعت تعميم وزارة الخارجية الفلسطينية على سفراء دولة فلسطين، للتحرك وبذل كل جهد ممكن لفضح ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون والعرب من ظلم واضطهاد منذ لحظة اعتقالهم، في سجون الاحتلال.وأولت صحف هذا النهار اهتمامًا بتثمين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، المواقف الصينية الثابتة والمبدئية حيال القضية الفلسطينية، خاصة رفض الإعلانات الأمريكية الأحادية سواءً تلك المتعلقة بالقدس أو الجولان المحتل.وتناقلت إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل لاتفاق جديد، بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل ساعات فقط من قمة الاتحاد الأوروبي.ورصدت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أمس: "إننا نعلق العملية. هذا ليس وقفا لإطلاق النار".// انتهى //11:14ت م0026