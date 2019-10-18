طوكيو 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسبلغ المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى في عشرة أشهر اليوم بعد أن قفزت شركات التكنولوجيا المتطورة بفعل أرباح إيجابية من تي.إس.إم.سي التايوانية، فيما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا منخفضا بعد أن تعرض لعمليات بيع لجني الأرباح في أعقاب بيانات للناتج المحلي الإجمالي للصين جاءت أضعف من المتوقع.وارتفع المؤشر نيكي 0.18 بالمئة إلى 22492.68 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، لكنه تراجع من ارتفاع نسبته 0.88 بالمئة في وقت سابق. وفي الأسبوع، صعد المؤشر القياسي 3.18 بالمئة.وأغلق المؤشر توبكس، وهو مقياس لجميع الشركات في المنصة الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية، منخفضًا 0.13 بالمئة إلى 1621.99 نقطة.// انتهى //11:18ت م0027