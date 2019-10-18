حائل 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسانطلقت أمس، بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة في منطقة حائل، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وإشراف مركز الملك عبدالعزيز ومنظمة "الايكاهو"، وبقيادة تحكيم أوروبي، وذلك في منتزه المغواة للاحتفالات.وبدأت البطولة التي تستمر 3 أيام، بمشاركة 240 جواداً من مختلف المناطق المملكة، تتنافس على أكثر من 600 ألف ريال وسبع سيارات، وذلك حرصاً على إنجاحها على مختلف المستويات.وتعـد البطولة الأولى من نوعها في المنطقة، ومختلفة مضموناً وشكلاً، وبدعوة شخصيات عربية وعالمية، ورجال أعمال وجهات إعلامية كبرى دعما للبطولة وحرصا على إنجاحها على مختلف المستويات في ظل الجهود التي تقدمها اللجنة العليا المنظمة للبطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة حائل لتوسيع رقعة المنافسة في بطولات الجمال.وجاءت نتائج اليوم الأول من الفئة الأولى ( أ ) مهرات عمر السنة: المركز الأول عروب الخالدية للإسطبلات الخالدية العائدة ملكيتها للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والمركز الثاني سارية المعود لإسطبل المعود، والمركز الثالث غزل رج لنواف الخليوي، فيما جاءت نتائج الفئة الثانية ( ب ) مهرات عمر السنة: المركز الأول سانقريا لمتعب الطخيس، والثاني دي دفرة لسامي القاضي، والثالث لمار الطرف لرامي الزهراني، والفئة الثالثة ( ج ) مهرات عمر السنة: المركز الأول اكرام الخالد لنبيل الصبحي، والثاني رفيف شمر لخلف الشمري، والثالث ريماز شمر لخلف الشمري.فيما جاءت نتائج الفئة الرابعة مهرات أعمار السنتين ( أ ): المركز الأول كنوز الكريم لبندر العطوي، والثاني ترياسوري ايه اس لسلطان الحارثي، والثالث فرح التنهاة لعبدالله الحقباني، والفئة الخامسة مهرات عمر السناين ( ب ): المركز الأول جنى فور فايف لحيدر الصقر، والثاني سلمى شمر لخلف الشمري، والثالث شموخ العز لخلف العنزي، والفئة السادسة مهرات عمر السنتين ( ج ) المركز الأول: ريم العلوش لمتعب العيافي، والثاني: شموخ الناصر الفوزان، والثالث : ع ج نوارة لعبدالله الحقباني، والفئة السابعة مهرات عمر الثلاث سنوات ( أ ) المركز الأول: رايات الخالدية لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والثاني هيفاء فاس لسلمان الجريس، والثالث يسر الخالد لخالد باقدو، والفئة الثامنة مهرات عمر ثلاث سنوات ( ب ) المركز الأول: رسالة الخالدية لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والثاني: جمانة الوشم لمحمد المنيع، والثالث: اريا ماركيسا بي ار لعبدالله القاسم.وجاءت نتائج الفئة التاسعة للأفراس من عمر أربع إلى ست سنوات ( أ ): المركز الأول: دلال ايه ام لمربط المحمدية للأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والثاني: سلمى الجواد لعبدالمجيد الفوزان، والثالث: غزالة النواصي لحمد المهيدب، والفئة العاشرة للأفراس عمر من أربع سنوات إلى 6 سنوات ( ب )، الأول: بيلا ليبرتاد أم سي لعبدالله التويجري، والثاني: ماسة الجلوية لوليد الضحيان، والثالث: كادي العناية لطارق عناية.// انتهى //11:21ت م0029