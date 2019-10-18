لندن 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدوءاً ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأمريكي - التركي بوقف العمليات العسكرية هناك مساء أمس، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.وأضاف المرصد - الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له في بيان - أنه تم سماع أصوات إطلاق نار بشكل واضح في المدينة صباح اليوم الجمعة.// انتهى //11:22ت م0030