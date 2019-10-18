وادي الدواسر 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسبدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر اليوم، مشاركتها في الجامبوري العالمي الــ 62 على الهواء "جوتا" والجامبوري الـ 23 على الانترنت "جوتي" الذي بدأت فعالياته عالمياً اليوم، حيث تواصل الكشافة من منسوبي اللجنة مع كشافي العالم من محطات الإذاعة وبرامج الحوارات عبر الإنترنت irc .وأوضح رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي، أن اللجنة قد أنشأت مركزاً لإتاحة الفرصة لأعضاء الوحدة الكشفية والجوالة باللجنة والهواة من أبناء المحافظة للمشاركة في هذا الحدث، وبدأ المشاركين في نقل فكرة عن عادات وتقاليد مجتمعهم وأبرز الفعاليات التي يشاركون فيها من خلال فعاليات الجامبوري سواءً على الانترنت أو الراديو، مؤكداً أهمية المناسبة لكسب أصدقاء جدد ولتبادل الثقافات مع الآخرين، واطلاعهم على ما وصلت إليه بلادنا من تطور في مختلف المجالات.ويُعد الحدث " جوتا " و " جوتي " من أكبر الأحداث الكشفية العالمية الذي يشارك فيه سنويا ما لا يقل عن مليون مشارك من 170 دولة حول العالم، ويبدأ تنظيمه في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر سنويا مع مراعاة فوارق التوقيت بين دول العالم، ويستمر لثمان وأربعين ساعة بتوقيت جرينتش، وتنظمه المنظمة الكشفية العالمية ، وتهدف منه الى تنمية أواصر الصداقة بين الكشافين والمرشدات في العالم، وتنمية هواياتهم في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات، والتجارب في المجال الكشفي والإرشادي، بشكل يسمح للجميع القيام بذلك دون أي انتقال أو تكاليف.// انتهى //11:24ت م0031