عام / سحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/2/19 هـ الموافق 2019/10/18 م واس
المدينة المنورة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وينبع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.
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11:28ت م
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