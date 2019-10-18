ثقافي / فعاليات توعوية بمدينة السيح بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية
الجمعة 1441/2/19 هـ الموافق 2019/10/18 م واس
السيح 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس
ينظم مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج غداً، فعاليات وبرامج توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان "تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار"، وذلك في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح.
ويشتمل البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمشاكل الصحة النفسية، على أركان توعوية لعدد من العيادات الاستشارية وركن مخصص لصحة لطفل للإجابة عن تساؤلات الزوار حول الصحة النفسية.
// انتهى //
11:29ت م
0033