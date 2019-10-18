السيح 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس‏ينظم مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج غداً، فعاليات وبرامج توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان "تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار"، وذلك في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح.‏ويشتمل البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمشاكل الصحة النفسية، على أركان توعوية لعدد من العيادات الاستشارية وركن مخصص لصحة لطفل للإجابة عن تساؤلات الزوار حول الصحة النفسية.// انتهى //11:29ت م0033