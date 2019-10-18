ثقافي / فعاليات توعوية بمدينة السيح بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

الجمعة 1441/2/19 هـ الموافق 2019/10/18 م واس
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السيح 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس
‏ينظم مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج غداً، فعاليات وبرامج توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان "تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار"، وذلك في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح.
‏ويشتمل البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمشاكل الصحة النفسية، على أركان توعوية لعدد من العيادات الاستشارية وركن مخصص لصحة لطفل للإجابة عن تساؤلات الزوار حول الصحة النفسية.
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11:29ت م
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