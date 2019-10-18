تونس 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بدعوة رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبدالفتاح مورو إلى اجتماع لتحديد جلسة عامة لأداء اليمين للرئيس التونسي قيس سعيد.وأخبرت صحف الجمعة عن إصابة أكثر من خمسين فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال بمنطقة الضاحية وشارع عمان بمدينة نابلس.وأوردت إعلان متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أنه سيتم طرح الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" للتصويت داخل البرلمان البريطاني السبت القادم.وتطرقت صحف تونس إلى تظاهر الآلاف من سكان إقليم كاتالونيا لليوم الثاني على التوالي مطالبين بالاستقلال عن إسبانيا، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة، مشيرةً إلى أن الاشتباكات اندلعت غضبًا من حكم أصدرته محكمة إسبانية بداية الأسبوع يقضي بالسجن على تسعة زعماء انفصاليين من كاتالونيا.// انتهى //12:56ت م0042