لندن 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول خروجها من التكتل الأوروبي.ونقلت الصحف عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه واثق من تأييد أعضاء البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في تصويت يجري في مجلس العموم غدًا السبت.وكشفت الصحف عن اتهام وزارة العدل الأمريكية لبنك "خلق" الحكومي التركي بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.وتناولت الصحف تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية سحب قواتها من سوريا.وأبرزت الصحف الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها إيران، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران قد أثمرت بعدما أعلن صندوق النقد الدولي توقعه أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 9.5 في المئة خلال العام الجاري.وكتبت عن بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بغداد، إمكانية نقل ومحاكمة الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزون في سجون بشمال شرقي سوريا.// انتهى //13:02ت م0043