حفر الباطن 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ين عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي " الواقع والطموح " الذي ستنظمه جامعة حفر الباطن خلال الفترة من 16 - 17 من شهر ربيع الأول القادم .وبلغ عدد البحوث العلمية المقدمة للمؤتمر حتى الآن 240 بحثاً علمياً من 335 باحثاً متخصصاً، منها 30 بحثاً من المملكة العربية السعودية، بينما كانت أكبر نسبة مشاركة من جمهورية مصر العربية بـ 75 بحثاً علمياً مما يعكس إقبال الباحثين والعلماء والخبراء المختصين للمشاركة في المؤتمر الدولي، محلياً وإقليمياً ودولياً.وأوضح مدير المؤتمر أستاذ علم النفس الرياضي المشارك في جامعة حفر الباطن الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الحرامله أن ما يميز هذا الحدث الذي تجري الاستعدادات له بمتابعةٍ مستمرة من معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني أنه تمت إجازة ما يصل إلى 73% من البحوث، وذلك من خلال اللجنة العلمية للمؤتمر التي تعالج بشكل إيجابي العديد من المشكلات في قطاع الرياضة سواءً كان على أياً من مستويات الألعاب الفردية أو الجماعية أو على مستوى الرياضة المدرسية، إضافة إلى رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أن كافة نتائج البحوث تشير إلى أهمية استخدام البرامج النفسية العلاجية وبرامج الإرشاد النفسي وعلاج العنف والعدوان لتطوير وتنمية كلاً من القطاع الرياضي الوطني والعربي والدولي.// انتهى //13:09ت م0046