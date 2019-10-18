نجران 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واساختتمت كلية التربية بشطر الطالبات في جامعة نجران، ممثلة في لجنة التدريب الميداني أمس، ورشة عمل عن "فن الكروشيه".وهدفت الورشة إلى التعرف على أساسيات إشغال الإبرة، وتنمية مهارات الطالبات في هذا الفن، وكذلك تدريبهن على إتقان بعض أنواع الفن وأساسياته.وتطرقت الورشة إلى عدة محاور أثناء التطبيق العملي تمثلت في تعريف بفن الكروشيه، وأساسياته، وكذلك أنواع الخيوط المستخدمة وأنواع الإبر.// انتهى //13:35ت م0047