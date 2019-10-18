هلسنكي 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في العاصمة هلسنكي أمس، مسؤولي منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية.وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء لمحة عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز ، والتي وصلت حتى الآن إلى 1,062 مشروعًا في 45 دولة، مبينًا أن المركز ينفذ العديد من البرامج والمشاريع النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين والذي تلقى المركز من خلاله التقدير والثناء من جهات عديدة أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.وأعرب الجانب الفنلندي عن تقديره الكبير للعمل الإنساني السعودي الذي تمكن من تقليل معاناة الإنسان في العديد من الدول المحتاجة وخاصة في اليمن، منوهين بالصراحة والشفافية والحياد الذي يتسم به عمل المركز، وأهمية دور المملكة في تكريس العمل الإنساني في أنحاء العالم.وناقش الجانبان السبل الكفيلة بدعم العمل الإنساني في العالم وإيجاد سبل للتعاون بهذا الخصوص.// انتهى //13:39ت م0049