الدمام 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واستطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ، أعمال المرحلة الثانية من صيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.وأوضح وكيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة " إدارة صيانة الطرق" بوكالة التعمير والمشاريع بدأت بإغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بشكل كلي باتجاه الشمال من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك عبدالعزيز ، وذلك لمدة ثلاثون يوماً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية باعتماد الطرق البديلة.وأبان المهندس الملا أنه يمكن للقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال أن يسلك طريق الملك سعود باتجاه طريق 28 باتجاه الشمال ثم طريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، و للقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك كوبري الأمير نايف بن عبدالعزيز من الأعلى جنوباً، و للقادم من طريق الجبيل – الظهران السريع وصولاً إلى الخضرية يستخدم نقطة الدوران قبل تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، و للقادم من طريق الملك سعود بن عبدالعزيز من اتجاه الشرق إلى الغرب قاصداً طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز يستخدم تحويلة طريق عمر بن عبدالعزيز باتجاه طريق الملك عبدالعزيز، و للقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال وصولاً بالخضرية أو طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالاً عليه استخدام نقطة دوران قبل إشارة تويوتا أو الاستمرار إلى طريق 28 وصولاً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.وأكد المهندس عصام الملا على حرص الأمانة ومرور الشرقية على إنهاء أعمال الصيانة و التأهيل لما يخدم الجميع من خلال صيانة و تأهيل الطريق مقدراً في نفس الوقت تعاون الجميع من أجل إنهاء العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الأولى والتي تمت قبل فترة وجيزة لتنطلق بعدها هذه المرحلة من الصيانة والتأهيل لطريق يعتبر شرياني في المنطقة، سعياً من الأمانة لتطوير الطرق.وتهيب أمانة المنطقة الشرقية بكافة سالكي الطريق باستخدام الطرق البديلة والتي تم اعتمادها لحين الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتأهيل للطريق، وفي حال وجود أي ملاحظات يمكن الإبلاغ عنها عبر مركز ( 940 ) الذكي.// انتهى //13:42ت م0050