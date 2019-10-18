بيروت 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسقتل خمسة مدنيين اليوم في غارة تركية على قرية في شمال شرقي سوريا، برغم اتفاق لوقف إطلاق النار في الهجوم الذي تشنه القوات التركية ضد المسلحين الأكراد.وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح له إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة.وأشار إلى إصابة 20 مدنيًا آخرين بجروح.// انتهى //13:44ت م0052