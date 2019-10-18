القطيف 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسينظم مركز الحي المتعلم التابع لمكتب تعليم القطيف بعد غدٍ, دورة "تدريب المدربين TOT ", تستمر لمدة خمسة أيام بواقع ساعتين يوميًا, ويقدمها مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري بإمارة المنطقة الشرقية سابقًا إبراهيم بن علي الشيخ، وذلك بمقر مركز الحي المتعلم بمدرسة المجيدية الثانوية بالقطيف.وأوضح قائد مركز الحي المتعلم بالقطيف نعيم إبراهيم المرهون أن محاور الدورة تشمل التدريب وأساليبه وأهميته ونظرياته وأدوار ومسؤوليات المدرب المحترف، والعوائق النفسية التي تعيق المدرب وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى عدد من التدريبات التطبيقية.ودعا المرهون الراغبين في الالتحاق بالدورة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للمركز "http://forms.gle/sto5KRrZ7oWYvodK8"، لافتاً الانتباه إلى أن الدورة المقدمة للرجال من 15 عامًا فما فوق ومجانية للجميع، حيث سيمنح المتدرب بعد إتمام الدورة شهادة معتمدة من المركز .// انتهى //14:02ت م0053