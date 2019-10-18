المدينة المنورة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واساحتفت الجمعية الخيرية للمكفوفين "رؤية" بالمدينة المنورة أمس, باليوم العالمي للعصا البيضاء في ممشى الهجرة بالمدينة.وبيّن مدير العلاقات والإعلام بالجمعية ماهر الجهني أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم مهم للكفيف لأن العصا تُعد رمز ثقة وأمان واستقلاليه.وأضاف الجهني أن المكفوف ليس مكفوف البصر بل العقل وأن العزيمة والإصرار أمرين مهمين للكفيف, مشيراً إلى أن الجمعية شاركت بـ ٨ أركان جميعها في تخصصات الجمعية, وخيمة تحدي الظلام, التي تُعد تجربة لمشاركة المبصرين ليعيشوا الظلام كتجربة ثرية.من جهتها أضافت مديرة القسم النسائي ماريا الحازمي أن ١٥ اكتوبر يوم مهم في حياة الكفيف ليعرف المجتمع بإنجازاته وقدراته.وبينت أن أركان الجمعية ضمت مشاركات من صنع الكفيفات في الجمعية وابداعاتهن كصناعة العطور والأطعمة.// انتهى //14:18ت م0054