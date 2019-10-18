القطيف 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة القطيف، ممثلًا في شعبة العلوم أمس, البرنامج التدريبي "النمو المهني لمعلمي العلوم"، بمشاركة عدد من معلمي القطاع, وذلك في مقر مدرسة الملاحة المتوسطة والثانوية.وأوضح رئيس شعبة العلوم بتعليم القطيف عبد الله بن محمد البيشي، أن البرنامج حقق أهدافه من خلال مشاركة 60 طالبًا وإثارة الدافعية لديهم، إضافة إلى تنمية مهارات المعلمين لتحقيق التعلم الفعال، وإكسابهم مهارة التنمية و غرس القيم لدى الطلاب، كما نجح البرنامج في رفع كفاءة الأداء للمعلم بما يسهم في تحسين نواتج التعلم.وبين البيشي أن البرنامج سلط الضوء على عدد من النماذج و التجارب، بينها تشريح الكائنات الحية، و تجربة ثوران البراكين، و ربطها بالمنهج الدراسي، مما أسهم في تطوير قدرات المعلمين، و الاتصال المباشر مع الطلاب، و تكوين فرق العمل و تشكيل المجموعات وفق استراتيجيات أنماط التدريس و تعزيز التعلم النشط.وقدم رئيس شعبة العلوم الشكر لقائد المدرسة عبد الله السنان على الاستضافة و حسن التنظيم، و لمنفذي البرنامج التدريبي ، بعد ذلك سُلمت شهادات الحضور للمشاركين، داعيًا إلى استمرار مثل هذه البرامج التي تهدف للارتقاء بالمدارس و بمنسوبيها فكرًا و مهارة و أداءً و تعميم التجربة على العموم في مدارس التعليم بالمحافظة.// انتهى //15:13ت م0062