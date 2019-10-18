الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأكد المدير الفني لفريق العدالة إسكندر القيصري أن فريقه جاهز لمواجهة الفتح، في أول لقاء ديربي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة السابعة.وأوضح القيصري أن المباراة تُعد صعبة، وتلك المباريات تحسم في الميدان وليس على الورق.وأضاف مدرب العدالة أن الفائز سيكون الفريق الأكثر تركيزاً على أرض الملعب، والفوز بتلك المواجهة سيكون دفعة للفريق الفائز في المباريات المقبلة.يذكر أن العدالة يحتل المركز التاسع بسبع نقاط، بينما يأتي الفتح في المركز السادس عشر بنقطة وحيدة.// انتهى //15:26ت م0063