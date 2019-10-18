الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واساختتم أمس, ملتقى الأمن الفكري النسائي الأول تحت شعار "أمننا في سلامة فكرنا" الذي أقيم في قاعة الاحتفالات الكبرى ويستمر لمدة يومين, وذلك بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان.وكان الملتقى قد استهل بدورتين تدريبتين الأولى بعنوان "الإلقاء الفعال", والثانية تحت عنوان "الحوار الفكري", فيما أقيم على هامش الملتقى, ندوتين شرعيتين توزعت على يومي الملتقى الأولى بعنوان "الأمن الفكري أمن للوطن والمواطن", تناولت بعض المواضيع المهمة التي تخص الفكر من أهمها أهم العوامل الوقائية من الوقوع في خلل الأمن الفكري.بينما تطرقت الندوة الثانية التي جاءت بعنوان "دور الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة" إلى أهمية دور الأسرة في تنمية المجتمع فكرياً وأنهم أول من يضع اللبنة الأولى من لبنات الأمن الفكري, وعن بعض المسائل التي يجب على الأسرة الاهتمام بها لينشئ النشء وسطي المذهب معتدل العقيدة يتمنهج بمنهج أهل السنة والجماعة المتبع من قبل السلف الصالح الرشيد.وفي نهاية الملتقى أقيم حفل خطابي بسيط استهل بتلاوات من كتاب الله, ثم قدمن المحاضرات الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته واهتمامه بهذا الملتقى, كما قدمن شكرهن لفضيلة مدير عام الفرع في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي على متابعته لسير برامج الملتقى والإسهام في نجاحة, وللقائمين على الملتقى.وفي ختام الحفل قدمت الشهادات للمتعاونات والإعلاميات اللاتي أسهمن في نجاح الفعالية, ودروعاً تذكارية لضيفتا الملتقى, وشهادات للداعيات المشاركات في الندوات وشهادات لحاضرات الدورتين التدريبتين.// انتهى //15:27ت م0064