سكاكا 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسنظم مجلس شباب الجوف في محافظتي القريات وطبرجل, بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني والشريك الاستراتيجي بنك التنمية الاجتماعية بالقريات, لقاءً تعريفياً عن ريادة الأعمال وبرامج الدعم المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني استمر لمدة يومين واختتم مساء أمس, بحضور مدير فرع "ريادة" بالجوف حسن الغنام, ورئيس قسم القروض الإنتاجية بفرع بنك التنمية الاجتماعية بالقريات الحميدي خليف الكويكبي, وذلك في مسرح التنمية الاجتماعية بالقريات, وقاعة مركز التدريب التربوي بطبرجل.وعرّف الغنام المتدربين على الخدمات التي تقدمها "ريادة" ومن أهمها الإسهام في بناء فكرة ناجحة لمشروع المواطن الواعد ورسم الخطة لتنفيذها، وتقييم صفات المتقدم الريادية فيما يخص مشروعه الناشئ، بالإضافة لتيسير الحصول على قرض غير ربحي من بنك التنمية الاجتماعية.وأوضح إجراءات الحصول على قرض لدعم المشاريع الناشئة، مؤكدين على استعداد ريادة بالتوجيه والإرشاد للمستثمر, الذي يتمثل في مرحلتين المساعدة في تأسيس المشروع, والإرشاد خلال السنتين التشغيلية الأولى.من جهته شكر أمين عام مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي تعاون معهد ريادة الأعمال الوطني وبنك التنمية الاجتماعية مع مجلس شباب الجوف في تثقيف المستثمرين الناشئين من شباب وفتيات المنطقة ومساعدتهم على إدارة واستثمار مشاريعهم وتقديم الدعم المناسب لهم.// انتهى //15:51ت م0068