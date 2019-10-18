وادي الدواسر 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسبدأت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر اليوم، مشاركتها في برنامج الجامبوري العالمي الـ 62 على الهواء "جوتا" ، والجامبوري العالمي الـ 23 على الانترنت "جوتي"، الذي تقيمه المنظمة الكشفية العالمية في إجازة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل عام.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم أن مخيمي "جوتا و جوتي" مناسبة كشفية عالمية تعزز جودة الكشافة ومبادئها وطريقتها بما يتفق واحتياجات وتطلعات الشباب اليوم، ومناسبة لتوليد الطاقة الايجابية لدعم وتطوير الحركة الكشفية.وأشار الغانم إلى أن الكشافة العالمية تعمل من خلال هذا المخيم إلى تعزيز شعور الكشافة بالانتماء للحركة الكشفية، وتعزيز السلام والوعي الثقافي والتسامح، والمواطنة الصالحة، ولتشجيع الابتكار والابداع وتوفير فرص مثيرة للشباب لاستكشاف التكنولوجيا وتطوير المهارات التقنية.ويُعد الجامبوري من أكبر الأحداث الكشفية العالمية، إذ يشارك فيه سنوياً ما لا يقل عن مليون مشارك من 170 دولة حول العالم، ويشارك الشباب والهواة من خلاله فترة 3 أيام على مدار الـ 24 ساعة.// انتهى //16:10ت م0070