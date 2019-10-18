بريبزن 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة الذهنية المركز الثاني والميدالية الفضية في دورة الألعاب العالمية الخامسة "بريزبن 2019" بعد خسارته من أمام المنتخب البرتغالي 10 - 2 ، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة مجمع سليمان الرياضي بمدينة بريزبن الاسترالية.وعقب نهاية المباراة توجت اللجنة المنظمة المنتخب البرتغالي بالميدالية الذهبية، والمنتخب السعودي بالميدالية الفضية، والمنتخب الفرنسي بالميدالية البرونزية.يذكر أن المنتخب السعودي وصل لنهائي الدورة العالمية بعد فوزه على روسيا 6 - 5 ، وتعادله مع البرتغال 9 - 9 ، وفوزه على اليابان 14 - 5 في دور المجموعات، ثم تخطى في نصف النهائي المنتخب الفرنسي 7 - 4.// انتهى //16:58ت م0073