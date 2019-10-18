بريدة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسانطلقت فجر اليوم الجمعة منافسات المرحلة الخاصة الثانية لرالي القصيم من أم سدرة ، التي تبلغ مسافتها 170 كيلو متراً، بمشاركة 90 سائقاً من 34 دولة ، وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية و ويستمر خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى يوم السبت 19 أكتوبر, بينما تنطلق المرحلة الخاصة الثالثة غداً السبت بمسافة 200 كيلومتر من محافظة الشماسية شرق بريدة.يذكر أن رياضة السيارات تشكل منعطفاً تاريخياً في رياضة السيارات من خلال ما تشهده من تطوراً كبيرً بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بفضل من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضية برئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.// انتهى //17:10ت م0074