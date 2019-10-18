الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسخاض اليوم الجمعة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات ثاني مواجهاته بتصفيات غرب آسيا المقامة في البحرين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات "تركمانستان 2020".وخسر الأخضر أمام نظيره اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد سجله عبدالإله العتيبي في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني.ودخل المدير الفني للمنتخب لويس فونسيكا اللقاء بتشكيلة مكونة من عبدالله الشمري وعبدالإله العتيبي وجوهر جماح ومنصور الزهراني ونواف العروان.من جهته قدم فونسيكا اعتذاره للجماهير السعودية على الخسارة قائلا : "قدمنا مباراة جيدة ولم نكن نستحق الخسارة لكن هذا حال كرة القدم وأعد الجمهور السعودي بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام منتخب عمان والتأهل إلى النهائيات".// انتهى //17:14ت م0075