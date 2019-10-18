حائل 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل غداً, حفل اختتام بطولة حائل الأولى لجمال الخيل العربية الأصيلة, وذلك بمنتزه المغواة للاحتفالات بمدينة حائل.وسيتم في حفل الختام إعلان المرابط الفائزة في البطولة لكل الفئات المشاركة الى جانب تكريم الرعاة.وكانت البطولة قد افتتحت يوم الخميس الماضي, بمشاركة 240 جواداً من جميع مرابط الخيل العربية الأصيلة بالمملكة, ووصلت جوائزها إلى 600 ألف ريال, وسبع سيارات وسط منافسة قوية من قبل المرابط المشاركة في فئات مهرات عمر السنة والسنتين والثلاث سنوات والأفراس عمر أربع سنوات وأكثر, إضافة إلى منافسات الامهار عمر السنة والسنتين والثلاث سنوات والحصن عمر أربع سنوات والفحول.// انتهى //18:05ت م0081