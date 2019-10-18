مأرب 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 351 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2,106 أفراد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.// انتهى //18:24ت م0083