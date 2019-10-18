المكلا 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأجرى مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية أمس, ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية, 81 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و75 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطه، و 6 عمليات جراحية للرجال و النساء.وتأتي هذه الحملة حرصاً من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.// انتهى //18:24ت م0084