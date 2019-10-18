لافيا 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية حملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لافيا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث قام الأطباء المتطوعون بفحص 6,000 حالة، وإجراء 416 عملية جراحية مع دخول الحملة يومها الخامس.كما جرى تسليم الأدوية المناسبة لمن يعانون من مشاكل نظر متنوعة، إضافة إلى توزيع 4,000 نظارة طبية للحالات التي تحتاجها.من جهته أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق نهج المملكة العربية السعودية الإنساني تجاه مختلف شعوب العالم.كما تأتي هذه الحملة حرصاً من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.// انتهى //18:37ت م0087