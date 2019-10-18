الدمام 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسشاركت جمعية رعاية ذوي الإعاقة بالخبر "إيفاء" ممثلة بوحدة التدريب المهاري "إناث" في فعاليات اليوم العالمي للغذاء والمعرض المصاحب, الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية, في منتزه الملك عبدالله على الواجهة البحرية بالدمام, بركن تعريفي اشتمل على عروض وتجارب، إضافة إلى عرض عدة أعمال من قبل الطلاب المشاركين.وأوضح مدير عام جمعية رعاية ذوي الإعاقة "إيفاء" عبدالعزيز المحبوب أن مشاركة الجمعية في هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية و تعزيز المعرفة بأهمية الغذاء الصحي وتسليط الضوء على الأضرار الناتجة عن الأغذية غير الصحية، موجهاً أولياء الأمور بضرورة الابتعاد عن الأكل غير الصحي الذي يؤثر بشكل مباشر على سلامة الجميع.// انتهى //18:37ت م0088