الدامور 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسزار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, الأهالي المتضررين من كارثة الحرائق التي اجتاحت أكثر من منطقة في جبل لبنان.وجرى خلال الزيارة, توزيع سلال إغاثية للعائلات المتضررة في بلدة الدامور للتخفيف من معاناتهم.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.// انتهى //18:38ت م0089