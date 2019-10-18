اجتماعي / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يزور الأهالي المتضررين من الحرائق في بلدة الدامور اللبنانية
الجمعة 1441/2/19 هـ الموافق 2019/10/18 م واس
الدامور 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس
زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, الأهالي المتضررين من كارثة الحرائق التي اجتاحت أكثر من منطقة في جبل لبنان.
وجرى خلال الزيارة, توزيع سلال إغاثية للعائلات المتضررة في بلدة الدامور للتخفيف من معاناتهم.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.
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18:38ت م
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