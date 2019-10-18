الجزائر 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة باتنة، شرقي البلاد.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية قي بيان اليوم : إن قواتها تمكنت من القاء القبض امس, على شخصين مشتبه في دعمهما للجماعات الارهابية بمنطقة شرق الجزائر.وفي عمليات أخرى، أحبط حرس السواحل التابعين لقوات البحرية الجزائرية محاولات هجرة غير شرعية ل33 شخصاً كانوا على متن قوارب محلية الصنع متجهين نحو السواحل الاسبانية، وذلك بكل من وهران وبني صاف ومستغانم، كما تم ضبط 43 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت وبشّار.// انتهى //18:58ت م0092