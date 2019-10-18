تونس 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 اكتوبر 2019 م واسيؤدي الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية يوم الأربعاء القادم، أمام جلسة عامة لمجلس نواب الشعب التونسي، ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية التونسية.وقال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالنيابة، عبد الفتاح مورو، في كلمته خلال اجتماع المجلس اليوم : إن الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية يوم الاربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن المجلس ذكر الرئيس المنتخب بالواجبات الرئاسية قبل تسلمه مهامه، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي .يذكر أن الرئيس المنتخب قيس سعيد قد فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد الماضي بنسبة 72.71%، من الأصوات على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.// انتهى //19:07ت م0093