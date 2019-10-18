الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسيتواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مع نظيره منتخب هونغ كونغ غداً السبت عند تمام الساعة 4:00 عصراً، في ثاني جولات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية ال32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان "طوكيو 2020م"، وستكون المباراة على صالة الدحيل الرياضية بالدوحة.ويدخل أخضر اليد اللقاء وفي رصيده نقطتين جمعها من الفوز على منتخب الهند في لقاء الجولة الأولى، ويتطلع في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالتصفيات وضمان التأهل للدور نصف النهائي.يذكر بأنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في التصفيات الآسيوية، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.//انتهى//19:16ت م0094