عمّان 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اليوم، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور فلندا حاليًا.وأفاد بيان صحفي أردني، أن الصفدي نقل رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى القيادة الفنلندية، تمحورت حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التعاون فِي اطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي ترأسه فنلندا حاليًا.وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون بين البلدين، ومناقشة التطورات الاقليمية.كما اجرى وزير الخارجية الأردني ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، محادثات ركزت على زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليمية بين البلدين، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، وفِي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سلمي للأزمة السورية، والجهد الدولي لمكافحة الإرهاب.// انتهى //20:45ت م0107