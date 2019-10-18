طرابلس 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسيعقد أعضاء البرلمان الليبي أولى جلساتهم التشاورية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم؛ من أجل مناقشة الخروج من الأزمة الليبية ووضع خارطة طريق لإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا.وتهدف اجتماعات أعضاء البرلمان الليبي في القاهرة إلى إيجاد حل ليبي – ليبي يسهم في إنهاء تلك الأزمة سريعًا.وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن الاجتماعات ستعقد يومي الجمعة والسبت بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حل للأزمة الليبية.// انتهى //20:46ت م0108