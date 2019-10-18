واشنطن 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسالتقى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، اليوم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.واستعرض الجانبان مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزه وتوفير مزيد من الفرص بما يعود بالنفع والنماء للبلدين.// انتهى //20:51ت م0109