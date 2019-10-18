بريدة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسنَجَحَ السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي في الخُروج من مأزق التأخيرات الناجمة عن الصعوبات الملاحية وتعطل محور نقل الحركة، حيث حافظ على صدراته للترتيب العام لفئة السيارات في المرحلة الخاصة الثانية من رالي القصيم، الجولة الثانية من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، التي أُقيمت اليوم .واجتاز الراجحي المرحلة الخاصة الثانية الصحراوية "أم سدرة" بتوقيت 1:46:43 ساعة، بمُعاونة الملّاح الإيرلندي مايكل أور، وبذلك يُحافظ سائق تويوتا "هايلوكس" على صدارته للترتيب العام بفارق 3:23 دقائق عن أقرب مُنافسيه، مُواطنه ياسر بن سعيدان وملّاحه البُرتُغالي باولو فيوزا، في سيارة ميني "أول 4 رايسينغ" من تحضير فريق "أكس – رايد" الألماني.وأنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، في سيارة بيجو "2008 دي كاي آر" وبألوان فريق "أبوظبي للسباقات" مرحلة اليوم ثالثًا في الترتيب العام، برفقة ملّاحه الفرنسي زافييه بانسيري، ومُسجِّلًا 1:52:03 ساعة، علمًا بأنه أنهى المرحلة الخاصة الاستعراضية الخاصة بالجُمهور عاشرًا.وذهب لقب السائق الأسرع في فئة "تي 3" خلال هذه المرحلة إلى خليل التُويجري، الذي يتقدَّم الآن بـ 4:45 دقائق عن صالح السيف، بينما يحتل يوسف الضيف المركز الثالث. لم تكُن تأدية سامي الغفري، الذي كان مُتصدِّرًا لفئة "تي 3" الخاصة بالعربات الصحراوية المكشوفة "باغي"، في أعلى مُستوياتها، حيث تأخَّر سائق سيارة "كان أم" "مافريك أكس 3" داخل المرحلة لساعتَين، فضلًا عن تلقيه عُقوبة زمنية بإضافة ساعةٍ إلى توقيته، مما أدى لتراجعه لذيل الترتيب العام.بالانتقال إلى فئة الدرّاجات النارية، حافظ الدرّاج الإماراتي مُحمَّد البلوشي على صدراته للترتيب العام، حيث يبتعد درّاج "كاي تي أم – 450 رالي" بفارق 4:17 دقائق السائق السعودي مشعل الغُنيم، ورفع الإماراتي صدارته في الترتيب العام إلى 5:28 دقيقة عندما طُبِّقت العُقوبات الزمنية. في حين احتل الدرّاج الإماراتي عبداللـه بن دخان المركز الثالث على درّاجة ياماها.أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، فقد حافظ الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي على صدارة الترتيب العام للفئة، إذ رفعها إلى 1:11:13 ساعة، مُقدمًا استعراضًا قويًا لقُدراته وقُدرات مُطيته "ياماها"، وصعد الدرّاج السعودي سُلطان المسعود من المركز الخامس إلى الثاني، بينما أنهى الدرّاج عبدالمجيد بن الصُميدع المرحلة ثالثًا.ويقام رالي القصيم بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد اللـه الفيصل، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ورعاية عبد اللطيف جميل للسيارات، ومجموعة "أم بي سي" الإعلامية ، العربية للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق .وتُختتم مُنافسات الرالي بخوض المُشاركين لمرحلةٍ خاصة ثانية أخيرة، ومسافتها 200 كيلومتر، تنطلق من الشماسية صباح غد ، على أن يُقام عقبها حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس على الفائزين في بريدة في الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً.رالي القصيم 2019 – الترتيب العام لفئة السيارات بعد المرحلة الخاصة الثانية (ترتيب غير رسمي):- يزيد بن مُحمَّد الراجحي (السعودية)/ مايكل أور (إيرلندا) على سيارة تويوتا "هايلوكس" – 1:49:41 ساعة- ياسر بن سعيدان (السعودية)/ باولو فيوزا (البُرتُغال) على سيارة ميني "أول 4 رايسينغ" – 1:53:04 ساعة- الشيخ خالد بن فيصل القاسمي (الإمارات)/ زافييه بانسيري (فرنسا) على سيارة بيجو "2008 دي كاي آر" – 1:55:20 ساعة- عيسى الدوسري (السعودية)/ سيباستيان ديلاونيه (فرنسا) على سيارة نيسّان "نافارا" – 1:59:16 ساعة- علي الخرّاز (السعودية)/ مُحمَّد النعيم (السعودية) على سيارة هامَّر – 2”05:21 ساعَتَيْن- خالد الفريحي (السعودية)/ ستيفان دوبلي (فرنسا) على سيارة نيسّان – 2:06:04 ساعتَيْن- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) على سيارة فورد "أف 150 إيفو" – 2:11:18 ساعتَيْن- عبداللـه الحريز (الإمارات)/ علي حسن عُبيد (الإمارات) على سيارة نيسّان "باترول" – 2:27:53 ساعتَيْن- مطير الشمري (السعودية)/ هاني الشمَري (السعودية) على سيارة نيسّان – 2:30:03 ساعتَيْن- أحمد الشمَّري (السعودية)/ زياد الحربي (السعودية) على سيارة نيسّان – 2:33:42 ساعتَيْنمُتصدرو سباقات السيارات من الفئات الأخرى:= فئة "تي 2"- يوسف السويدي (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) على سيارة نيسّان (تي 2) – 2:29:05 ساعَتَيْن- متعب الشمَّري (السعودية)/ طارق الرمّاح (السعودية) على سيارة نيسّان (تي 2) – 2:58:09 ساعَتَيْن- فرحان الشمَّري (السعودية)/ ماجِد الشمَّري (السعودية) على سيارة نيسّان (تي 2) – 3:11:36 ساعات= فئة تي 3":- خليل التُويجري (السعودية)/ وليد التُويجري (السعودية) على سيارة "كان – آم" "مافريك أكس 3" (تي 3) – 2:40:13 ساعتَيْن- صالح السيف (السعودية)/ معاذ العرجا (السعودية) على سيارة "كان – آم" "مافريك أكس 3" (تي 3) – 2:44:58 ساعَتَيْن- يوسف الضيف (السعودية)/ بيدرو سانتوس (البرتغال) على سيارة "كان – آم" "مافريك أكس 3" (تي 3) – 2:49:09 ساعاترالي القصيم 2019 – الترتيب العام للدرّاجات النارية بعد المرحلة الخاصة الثانية (غير رسمي):- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) على دراجة "كاي تي أم – 450 رالي" – 2:41:24 ساعَتَيْن- مشعل الغُنيم (السعودية) على دراجة "كاي تي أم – 450 رالي" – 2:46:52 ساعَتَيْن- عبداللـه بن دخان (الإمارات) على دراجة ياماها – 3:18:31 ساعات- عبداللـه الهلال (السعودية) على دراجة هوندا – 4:32:45 ساعات- وليد الناهض (السعودية) على دراجة هوندا – 4:43:34 ساعات- عبدالكريم الشقاوي (السعودية) على دراجة هوندا – 4:59:43 ساعات- عبداللـه الشَّطِّي (الكُوَيْت) على دراجة "كاي تي أم – 450 رالي" – 7:15:00 ساعاترالي القصيم 2019 – الترتيب العام للدراجات رُباعية العجلات "كوادز" بعد المرحلة الخاصة الثانية (غير رسمي):- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) على دراجة ياماها – 2:38:29 ساعَتَيْن- سُلطان المسعود (السعودية) على دراجة ياماها – 3:49:42 ساعات- عبدالمجيد بن الصُميدع (السعودية) على دراجة ياماها – 3:53:00 ساعات- سُفيان العُمر (السعودية) على دراجة ياماها – 4:18:31 ساعات- رياض العُريفان (السعودية) على دراجة ياماها – 4:23:16 ساعات- عبدالسلام حمام (السعودية) على دراجة ياماها – 6:46:47 ساعات// انتهى //21:11ت م0114