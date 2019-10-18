الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراتين جمعت الأولى الخليج مع القادسية، فيما التقى في الثانية فريقا الباطن والطائي.وعلى ملعب نادي الخليج بسيهات، عاد القادسية بفوز على حساب مضيفه الخليج بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الضيوف أندرو كلان، حسن العمري وستانلي أوهاوتشي في الدقائق 4 و22 و31 على الترتيب، فيما سجل كابلنغو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 75.وعزز القادسية صدارته بـ 22 نقطة فيما توقف رصيد الخليج عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.وحقق الباطن فوزًا على ضيفه الطائي بنتيجة 2-1، سجل لأصحاب الأرض إسماعيل مغربي ولاسانا ديابي في الدقيقتين 34 و65 على الترتيب، فيما سجل مجاهد المنيع هدف الطائي الوحيد في الدقيقة 90+1.ورفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع فيما توقف رصيد الطائي عند 16 نقطة في المركز الثالث.وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة مباراتين، حيث فاز الثقبة على المجزل بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 16 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد المجزل عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.وتعادل الجيل مع حطين بدون أهداف ليرفع الجيل رصيده لـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر فيما رفع حطين رصيده لـ 8 نقاط في المركز السابع عشر.وتواصلت الأربعاء الماضي منافسات الجولة بإقامة 5 حيث فاز النهضة على ضيفه أحد بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 16 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف أحد عند 13 نقطة في المركز الثامن، وحقق العين فوزًا على مضيفه النجوم بهدف نظيف، رافعًا رصيده لـ 16 نقطة في المركز الخامس فيما توقف النجوم عند 4 نقاط في المركز العشرين.وتخطى التقدم ضيفه الشعلة بهدف نظيف، ليصل للنقطة 11 في المركز الثالث عشر، فيما توقف الشعلة عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الأنصار مع الجبلين، ليرفع الأنصار رصيده لـ 8 نقاط في المركز السادس عشر، فيما وصل الجبلين لـ 11 نقطة في المركز الحادي عشر.وعاد الكوكب بفوز على مضيفه جدة بنتيجة 2-0. رافعًا رصيده لـ 16 نقطة في المركز السادس، فيما توقف جدة عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.وأقيمت الخميس مباراة واحدة حيث تعادل فريقا نجران والبكيرية بهدف لكل منهما ليرفع نجران رصيده لـ 12 نقطة في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد البكيرية لـ 12 أيضًا في المركز التاسع.//انتهى //21:11ت م0116