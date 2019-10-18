القاهرة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واستنطلق في العاصمة المصرية القاهرة غدًا اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من أصحاب الأعمال والعمال وذلك لمدة سنة.وتناقش الدورة عددًا من البنود منها: تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة، إضافة إلى استعراض تقرير عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.// انتهى //21:21ت م0118