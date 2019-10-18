غزة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مهاجمة المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة أن أكثر من 73 فلسطينيًا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 31 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مهاجمة جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي باستخدام الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.//انتهى//21:24ت م0119