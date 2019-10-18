واشنطن 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأعلن صندوق النقد الدولي اليوم أن الدول التسع والثمانين الأعضاء بالصندوق وافقت الإبقاء على إجمالي موارد الإقراض لدى الصندوق البالغة تريليون دولار، ‬‬وتأجيل تغييرات على هيكل المساهمين إلى أواخر 2023 .وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، أثناء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي،:" إن هذه الخطوة ستعزز الثقة بأن صندوق النقد يمكنه أن يدعم الدول الأعضاء بدرجة كافية بينما تواجه نموًا عالميًا متباطئًا.وأيدت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد القرار الذي يدعو إلى استكمال حزمة من الإصلاحات لضمان أن يحافظ الصندوق على موارده للإقراض.// انتهى //21:25ت م0120