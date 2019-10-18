تونس 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأوقفت وحدات مشتركة من الأمن التونسي 60 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في عمليات منفصلة على مستوى شواطئ محافظات مدنين وسوسة والمنستير ونابل.وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم "إنه وبالتحري مع المهاجرين اعترفوا أنهم يستعدون للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا"، مضيفًا أنه تم مصادرة مركب وزورق بحريين ومبالغ مالية من العملة الصعبة.من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه تم القبض على أربعة أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية، وتم التحفظ عليهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، موضوعها "تكوين وفاق لغاية مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي خلسة".// انتهى //21:35ت م0121