أبوجا 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسقبضت قوة من الوحدات المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، على خمسة مسلحين أجانب على متن سيارة رباعية الدفع بداخلها أسلحة حرب وبنادق ليزر وكمية من الذخيرة، وذلك على بعد 3 كيلومترات من مركز أمني لكتيبة القوة.وقال بيان صادر عن الوحدات المشتركة "إن قوة من وحدات كتيبة العناصر النيجرية اكتشفت كمية كبيرة من الأسلحة مخبأة في كهف على الحدود بين النيجر وتشاد، تشمل مدافع رشاشة، ومسدسات، وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قنابل يدوية وكمية من الذخيرة، فضلاً عن أجهزة للمراقبة".وأوضح البيان أنه تم التحفظ على المعتقلين في انتظار اتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم، مبينًا أن القوة المشتركة قادت عملية لمدة 10 أيام على الحدود بين النيجر وتشاد بدعم من القوات الجوية النيجرية.// انتهى //21:40ت م0126