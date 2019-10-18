باماكو 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسوقعت مالي وبنك غرب أفريقيا للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 25 مليار فرنك أفريقي لتمويل قطاع الإسكان في مالي.وتقضي الاتفاقية، التي وقعها كلاً من رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي ورئيس البنك الأفريقي للتنمية كريستيان ادوفلاند في العاصمة المالية باماكو، تمويل جزء من مشروع بناء 1085 وحدة سكنية اجتماعية واقتصادية بمدينة سامانكو المالية.ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف المعيشة في بيئة ملائمة للسكان والحد من ضعف الأسر في البلاد من خلال صيانة نحو 42 هكتارًا في مدينة سامانكو وإدماجها ضمن بلدية ماندي القريبة من العاصمة باماكو، إضافة إلى دعم إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة وتحفيز قدراتها في مجال البناء والتشييد.// انتهى //21:42ت م0127