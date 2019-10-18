الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم الجمعة حفل سباقه الـ (17) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 2019 / 2020م .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الخامس هدية نادي الفروسية والشوط السابع تقديرية نادي الفروسية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية .وسلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية لمدرب الجواد ( سعاطير ) عامر فراج العائد ملكيته لإسطبل الرعد الذي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس .كما سلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية لمالك الفرس ( دولما ) بدر بن محمد المفقاعي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .وأيضا سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية لمدرب الفرس ( عازفة ) العائد ملكيته لتركي بن رشيد السليمان الذي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع .//انتهى//21:49ت م0129