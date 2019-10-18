رياضي / نادي الفروسية بالرياض يقيم حفل سباقه الـ (17) على مساهمة وهدية نادي الفروسية
الجمعة 1441/2/19 هـ الموافق 2019/10/18 م واس
الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم الجمعة حفل سباقه الـ (17) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 2019 / 2020م .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الخامس هدية نادي الفروسية والشوط السابع تقديرية نادي الفروسية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية .
وسلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية لمدرب الجواد ( سعاطير ) عامر فراج العائد ملكيته لإسطبل الرعد الذي حققت المركز الأول في سباق الشوط الخامس .
كما سلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية لمالك الفرس ( دولما ) بدر بن محمد المفقاعي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .
وأيضا سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية لمدرب الفرس ( عازفة ) العائد ملكيته لتركي بن رشيد السليمان الذي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع .
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