أبوظبي 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأدانت دولة الإمارات حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة ننغرهار شرق أفغانستان، ما نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //21:58ت م0130