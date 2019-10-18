الأمم المتحدة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الذي وقع اليوم داخل أحد المساجد خلال صلاة الجمعة في إقليم ننغرهار شرق أفغانستان، وأسفر عنه مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال, داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين للأمم المتحدة أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين, مجددًا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان.// انتهى //21:59ت م0131