المنامة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين جميع رعاياها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى لبنان، وذلك منعًا لتعرض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.// انتهى //22:11ت م0132