القاهرة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأدان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في مسجد بولاية ننغرهار شرق أفغانستان، أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكد الأزهر في بيان اليوم أن سفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وتحويلها إلى ساحة للصراع، وترويع المصلين والآمنين، من أشد أنواع الإفساد في الأرض، مشددًا على أن تلك الأعمال البغيضة تؤدي إلى نشر الكراهية والعنصرية وتخلق تربة خصبة للإرهاب والتطرف.// انتهى //22:32ت م0135