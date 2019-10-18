الدمام 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسزار الركن الخاص بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في معرض التوظيف الذي أقيم بمعارض الظهران الدولية بمشاركة ١١٤ شركة ومؤسسة معنية بالتوظيف، التدريب و التوطين الذي افتتح الاثنين الماضي واختتم أمس أكثر من ٨٠٠٠ زائر للتعرف على نظام العمل و التدريب و التوظيف ، حيث حرص الفرع طوال وقت إقامة المعرض على تتعريف زائريه بالخدمات التي تصب في ذات أهداف المعرض و هي التوعية و التدريب و التوظيف .وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل على أهمية مشاركة فرع الوزارة بمعرض وظائف لما له من أهمية للإرتقاء بطموح الشباب ، بإعتباره حلقة وصل بين الشركات و المؤسسات التي تبحث عن موظفين متخصصين و مؤهلين وبين طالبي العمل، لافتا الى ان وجود ركن لهم في المعرض يهدف تكامل الحلقة بالتعرف على نظام العمل و ما استجد فيه من أنظمة ليكون الموظف الجديد على درايه بكافة الأنظمة و القوانين و الحقوق و الواجبات .وأشار المقبل الى مشاركة قسم التمكين من الضمان الاجتماعي و هو القسم المخصص للتدريب و التوظيف للمسجلين في الضمان للخروج بهم إلى الإكتفاء الذاتي مالياً عبر التدريب والتوظيف بالتعاون مع شركات و مؤسسات المنطقة "مبيناً " انه تم تسجيل طالبي التدريب و التوظيف أياً كانت المنطقة التي يقطنها المستفيد و يتم تحويل الطلبات لمكاتب الضمان الاجتماعي على مستوى المنطقة الشرقية .من جهته أشار مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش ان وزارة العمل نسعى من خلال المشاركة بمعرض وظائف إلى قياس مدى وعي الشركات و المؤسسات و الباحثين عن عمل بنظام العمل ، وذلك عبر إستبيان إلكتروني تم إعداده بأسئلة محددة و موجهه ، وذلك ليساعد ذلك في الخطوات القادمة في جانب التوعية و التثقيف و إزالة اللبس عن الأنظمة و القوانين بهدف أن يكون المتقدم للعمل على علم و درايه بالأنظمة و القوانين ويعلم ماله و ماعليه .// انتهى //22:45ت م0136