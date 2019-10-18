اقتصادي / ٨٠٠٠ زائر لركن فرع وزارة العمل بالشرقية بمعرض التوظيف المقام بمعارض الظهران الدولية
الجمعة 1441/2/19 هـ الموافق 2019/10/18 م واس
الدمام 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس
زار الركن الخاص بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في معرض التوظيف الذي أقيم بمعارض الظهران الدولية بمشاركة ١١٤ شركة ومؤسسة معنية بالتوظيف، التدريب و التوطين الذي افتتح الاثنين الماضي واختتم أمس أكثر من ٨٠٠٠ زائر للتعرف على نظام العمل و التدريب و التوظيف ، حيث حرص الفرع طوال وقت إقامة المعرض على تتعريف زائريه بالخدمات التي تصب في ذات أهداف المعرض و هي التوعية و التدريب و التوظيف .
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل على أهمية مشاركة فرع الوزارة بمعرض وظائف لما له من أهمية للإرتقاء بطموح الشباب ، بإعتباره حلقة وصل بين الشركات و المؤسسات التي تبحث عن موظفين متخصصين و مؤهلين وبين طالبي العمل، لافتا الى ان وجود ركن لهم في المعرض يهدف تكامل الحلقة بالتعرف على نظام العمل و ما استجد فيه من أنظمة ليكون الموظف الجديد على درايه بكافة الأنظمة و القوانين و الحقوق و الواجبات .
وأشار المقبل الى مشاركة قسم التمكين من الضمان الاجتماعي و هو القسم المخصص للتدريب و التوظيف للمسجلين في الضمان للخروج بهم إلى الإكتفاء الذاتي مالياً عبر التدريب والتوظيف بالتعاون مع شركات و مؤسسات المنطقة "مبيناً " انه تم تسجيل طالبي التدريب و التوظيف أياً كانت المنطقة التي يقطنها المستفيد و يتم تحويل الطلبات لمكاتب الضمان الاجتماعي على مستوى المنطقة الشرقية .
من جهته أشار مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش ان وزارة العمل نسعى من خلال المشاركة بمعرض وظائف إلى قياس مدى وعي الشركات و المؤسسات و الباحثين عن عمل بنظام العمل ، وذلك عبر إستبيان إلكتروني تم إعداده بأسئلة محددة و موجهه ، وذلك ليساعد ذلك في الخطوات القادمة في جانب التوعية و التثقيف و إزالة اللبس عن الأنظمة و القوانين بهدف أن يكون المتقدم للعمل على علم و درايه بالأنظمة و القوانين ويعلم ماله و ماعليه .
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